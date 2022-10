LUCCA – Un boato e la palazzina è stata spazzata via. Con essa anche la vita di una coppia deceduta nel crollo.

A causare il cedimento dell’edificio, situato in località Torre (Lucca) nella strada che porta a Camaiore, potrebbe essere stata una fuga di gas. Unica superstite la figlia di 17 perché non era in casa al momento dell’esplosione.

Recuperata in condizioni gravi, e poi trasportata all’ospedale di Pisa, una ragazza di 26 anni, incinta e che fa parte di un altro nucleo famigliare. Il compagno non risulta coinvolto nell’incidente. Nell’esplosione è rimasto interessato anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all’ospedale di Lucca: non sarebbero gravi. Sul posto, oltre a personale della questura di Lucca, vigili del fuoco e i soccorritori del 118 anche con l’elicottero Pegaso.

Nel luogo dell’incidente è arrivato l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti: “E’ crollata una palazzina a due piani di una casa affacciata alla strada per Camaiore, siamo vicini a Pescaglia, ma ancora nel Comune di Lucca. Sappiamo che in quella casa abitano due nuclei familiari”. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona crollata per poter cominciare a scavare tra le macerie. Della casa non è rimasto in piedi che qualche pezzetto di muro, i detriti hanno sepolto un’auto bianca parcheggiata vicina.