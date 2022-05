SIENA – Sono Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e Torre le Contrade che completano il quadro del Palio del 2 luglio 2022. Sono state estratte questa sera, domenica 29 maggio e insieme alle Contrade di Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa prenderanno parte alla prossima Carriera.

Le bandiere delle Contrade estratte sono state collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera.

Le operazioni di estrazione a sorte si sono svolte secondo Regolamento. La Contrada della Pantera ha estratto il Drago, la Contrada dell’Oca ha estratto il Bruco, la Contrada dell’Istrice ha estratto la Chiocciola, la Contrada della Civetta ha estratto la Civetta, la Contrada del Valdimontone ha estratto la Pantera, la Contrada della Chiocciola ha estratto la Torre.

Al secondo piano delle trifore sono state poi esposte le bandiere delle Contrade non estratte: nell’ordine Aquila, Giraffa, Selva e Onda. Le bandiere di Nicchio, Oca e Tartuca, in rapporto ai rispettivi provvedimenti di esclusione, sono state esposte, in ordine alfabetico, agli ultimi posti delle finestre del secondo piano.