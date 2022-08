SIENA – Operai e dipendenti del Comune di Siena a lavoro fin dalle primissime ore del mattino di oggi, mercoledì 17 agosto, per la sistemazione della pista dopo la pioggia e il conseguente rinvio del Palio nella giornata di ieri.

La pista appare già in buone condizioni, ma la sistemazione proseguirà nelle prossime ore prima del Corteo Storico e della Carriera. Le previsioni del tempo di oggi appaiono confortanti, ma l’amministrazione monitorerà la situazione costantemente.

Definiti anche gli scoppi dei mortaretti per la giornata di oggi: alle ore 14,50 il primo preavviso; alle ore 15,20 il secondo preavviso; alle ore 16,10 lo sgombero della pista; alle ore 16,30 l’ingresso del Corteo Storico nel “Campo”; alle ore 18,40 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

L’Ufficio palio del Comune di Siena ha inoltre comunicato alle Cancellerie delle Contrade l’appuntamento in via del Casato di Sotto: alle ore 16,10 si ritroveranno le comparse delle Contrade che corrono; al fine di ridurre situazioni di assembramento, le Contrade non partecipanti al Palio sono state pregate di arrivare nel Casato alle ore 16,45 circa.