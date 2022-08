SAN QUIRICO D’ORCIA – Musiche di Bach, Brahms, Mozart, Rameau, Ravel, Schubert, Telemann e altri grandi compositori con alcune grandi novità: i debutti al festival di tre grandi violoncellisti di fama mondiale, Johannes Moser, che si esibirà con la pianista Gloria Campaner, Erika Picotti che farà un concerto per violoncello solo e suonerà anche insieme al Quartetto di Cremona e Giovanni Sollima che suonerà in duo con Avi Avital.

Dal 18 al 27 agosto torna l’appuntamento con paesaggi Musicali Toscani, la rassegna del Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme” che vedrà, in questo 2022, la partecipazione di musicisti provenienti da Italia, USA, Canada, Germania, Israele, Corea del Sud, Francia e Giappone. Altra novità è il programma con l’Accademia Strumentale Italiana. Il concerto finale del festival vedrà Ariana e Daniel Kim, che eseguiranno la Sinfonia Concertante di Mozart con l’Orchestra da Camera Milano Classica. A creare una rassegna di momenti musicali speciali e indimenticabili saranno artisti di fama internazionale che da decenni suonano nei maggiori teatri del mondo e incidono per le case discografiche più importanti, insieme a giovani interpreti, vincitori di recenti concorsi internazionali.

Il programma Il 18 agosto, ore 21:15 Giardini Nilde Iotti Roberto Plano al pianoforte esegue Mykola Lysenko (1842-1912), Angoise (Angoscia), Johannes Brahms (1833-1897), Variazioni in re minore op 18/b Franz Liszt (1811-1866) da Glanes de Woronince S.249 Dumka in do diesis minore da Harmonies poétiques et réligieuses S.173 Andante lagrimoso, Invocation Manuel Maria Ponce Cuéllar (1882-1948), Intermezzo n.1, Riccardo Castro Herrera (1864-1907), Mazurka Mélancolique, Aaron Copland (1900-1990) / Leonard Bernstein (1918-1990), El Salon México, George Gershwin (1898-1937), Rhapsody in Blue. Il 19 agosto, ore 18:30 Palazzo Piccolomini, Pienza il Quartetto di Cremona e Erica Piccotti violoncello, Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola, Giovanni Scaglione, violoncello, con Erica Piccotti, violoncello Maurice Ravel (1875-1837), Quartetto in fa maggiore Franz Schubert (1797-1828), Quintetto in do maggiore D 956. Il 20 agosto, ore 19 Collegiata di San Quirico d’Orcia Accademia Strumentale Italiana Patrizia Marisaldi, clavicembalo – Rossella Croce, violino Luigi Lupo, flauto – Alberto Rasi, viola da gamba Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Pièces de Clavecin en concerts avec un violon, une flûte et une viole. Il 21 agosto, ore 6 Madonna di Vitaleta Concerto all’alba Erica Piccotti violoncello Johann Sebastian Bach (1685-1750), Suite n. 2 in re minore BWV 1008, Gaspar Cassadò (1897-1966), Suite per violoncello solo Johann Sebastian Bach, Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009, Pablo Casals (1876-1973), Canto degli Uccelli. Il 21 agosto, ore 21:15 Giardini Nilde Iotti Johannes Moser violoncello e Gloria Campaner pianoforte Nadia Boulanger(1887-1979) 3 pezzi per violoncello e pianoforte Johannes Brahms (1837-1897), Sonata in mi minore op.38 per violoncello e pianoforte César Franck (1822-1890), Sonata in la maggiore per violoncello e pianoforte.

Il 22 agosto, ore 19 Vignoni Concerto seguito da cena Ariana Kim e Eleonora Matsuno, violini Béla Bartok (1885-1945) e Luciano Berio (1927-2003), Suite dai Duetti per due violini John Harbison (1938), “Fanfare and Reflection”, Suite di canzoni folk coreane e giapponesi (arr. A. Kim e C. Carovani), Serghei Prokofiev (1891-1953), “Duo Sonata” in do maggiore op. 56. Il 23 agosto, ore 21:15 Giardini Nilde Iotti Avi Avital mandolino e Giovanni Sollima violoncello “Roots”: musiche tradizionali ladino/sefardite. Il 24 agosto, ore 18:30 Palazzo Piccolomini, Pienza Accademia Ottoboni Amandine Beyer violino – Manuel Granatiero flauto traversiere Marco Ceccato violoncello – Yu Yashima clavicembalo Georg Philip Telemann (1681-1767), Quartetti Parigini Deuxieme Quatuor in la minore Sonata 2 in la maggiore Sixieme Quatuor in mi minore. Il 25 agosto, ore 21:15 Giardini Nilde Iotti Hana Mundiya, violino (Vincitore Hudson Valley Philharmonic String Competition) e Todd Crow- pianoforte Ludwig van Beethoven (1770-1827), Sonata per violino e pianoforte n.1 in re maggiore, op.12 n. 1 Henryk Wieniawski (1835-1880), Souvenir de Moscou op. 6 Melissa Dunphy (1980-) kommós Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Sonata per violino e pianoforte n. 18 in sol maggiore, K. 301 Maria Theresia von Paradis (1759-1824), Siciliano Franz Waxman (1906-1967) Carmen Fantasie. Il 26 agosto, ore 19 Madonna di Vitaleta in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena Christian Schmitt oboe Alessandra Gentile pianoforte Witold Lutosławski (1913-1994), Epitaph Pavel Haas (Brno 1899-Auschwitz 1944), Suite op. 17 Marina Dranishnikova (1929-1994), Poem Hans Zender (1936-2019). Tre pezzi per oboe (1985) Maurice Ravel (1875-1937) Le tombeau de Couperin trascrizione per oboe e pianoforte di Christian Schmitt. Il 27 agosto, ore 21:15 Giardini Nilde Iotti Orchestra da Camera Milano Classica Ariana Kim violino e Daniel Kim viola Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Versione per orchestra d’archi di C.Brancaccio Sinfonia Concertante in mi bemolle maggiore K. 364 Ludwig Van Beethoven (1770-1827) Quartetto op. 18 n.4 in do minore.

Ingresso ai concerti € 12 – ridotto € 8 Eccetto Ingresso al concerto di giovedì 18 agosto e sabato 27 agosto € 15 – ridotto € 10, ingresso al Concerto in Collegiata di sabato 20 agosto a offerta, senza posti riservati. Cena a Vignoni, che include il concerto € 22. Abbonamenti € 100 – ridotto € 80 L’abbonamento da diritto all’ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall’inizio del concerto. Il prezzo ridotto di concerti ed abbonamento è destinato ai residenti. Informazioni Ufficio turistico Via Dante Alighieri, 33 53027 San Quirico d’Orcia, SI – Italia +39 0577 899728. Aperto tutti i giorni 10,30 – 13 15,30 – 18,00; Quest’anno i biglietti e gli abbonamenti potranno essere acquistati solamente on line, sul link: https://bit.ly/mailtiket-PMT. In caso di biglietti esauriti on line è possibile che ci sia ancora disponibilità per l’acquisto in cassa la sera stessa dell’evento.