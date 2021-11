FIRENZE – Papa Francesco sarà a Firenze il 27 febbraio. Ad annunciarlo la Sala Stampa della Santa Sede che ha diffuso il programma dettagliato della visita, in occasione dell’Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo.

«L’annuncio della presenza di Papa Francesco alla conferenza della Cei ‘Mediterraneo frontiera di pace’ e al contestuale summit internazionale dei sindaci del Mediterraneo, prelude a un evento storico nel segno del sindaco ‘santo’ La Pira» ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. La Conferenza si terrà dal 24 al 27 febbraio in contemporanea con il convegno della Cei ‘Mediterraneo frontiera di pace’, l’incontro dei vescovi di tutte le Chiese delle diverse sponde del Mare Nostrum. La Conferenza dei sindaci radunerà per tre giorni a Firenze, sulla scia dei grandi convegni di La Pira, 100 sindaci provenienti da tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dal Nord Africa al Medio Oriente, dalla Grecia e i Balcani a Francia e Spagna. E’ «la prima volta nella storia» sottolinea Nardella che in merito alla tre giorni parla di «un impegno collettivo a favore della pace, dell’ambiente, della cooperazione allo sviluppo, dell’inclusione sociale. Questo incontro culminerà in un dialogo con i vescovi delle Chiese del Mediterraneo e nell’incontro finale con il Papa. A più di mezzo secolo dall’incontro delle capitali e dai dialoghi del Mediterraneo promosso da Giorgio La Pira a Palazzo Vecchio, si scriverà un nuovo capitolo inedito, questa con la presenza eccezionale del Santo Padre»

Il programma della visita

Alle ore 7.00 il Pontefice decollerà in elicottero dal Vaticano, per atterrare alle 8.00 nello Stadio di atletica “Luigi Ridolfi” in forma privata. Alle 8.30, a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento, è in programma l’incontro con i Vescovi e i Sindaci: sono previsti il saluto del sindaco di Firenze Dario Nardella, quello del cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti, quello del sindaco di una Capitale, quindi il discorso del Papa. Alle 9.30, nella Sala d’Arme, avrà luogo l’incontro del Papa con famiglie di profughi e rifugiati (50 persone). Alle 10.30, la messa nella Basilica di Santa Croce. Al termine, sul sagrato della Basilica in Piazza Santa Croce, Francesco reciterà l’Angelus. Alle 12.30, infine, è previsto il decollo in elicottero dallo Stadio di atletica “Luigi Ridolfi”, alle 13.30 l’atterraggio in Vaticano.