Vigilanza h24 al parcheggio Il Duomo. Il Comune di Siena ha deciso di istituire un controllo continuo per impedire gli accessi notturni alla struttura, utilizzata spesso come dormitorio dai richiedenti asilo pakistani. La sperimentazione andrà avanti per sette giorni, mentre sono al vaglio con la prefettura possibili destinazioni per queste persone.