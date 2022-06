LUCCA – Sulle mura di Lucca è tornata a sventolare la bandiera del centrodestra. Il ballottaggio ha premiato Mario Pardini, che ha ribaltato il risultato del primo turno.

Il neo-sindaco ha conquistato il 51,03% delle preferenze contro il 48,97% dello sfidante di centrosinistra, Francesco Raspini. Decisivo il supporto di Fabio Barsanti, che due settimane fa si era fermato poco sotto il 10%. La coalizione progressista perde così il controllo della città dopo dieci anni, segnati dal doppio mandato di Alessandro Tambellini. “Grazie a chi ha creduto in me. Farò tutto quello che posso per meritarmi questa poltrona”, ha affermato Pardini, una volta conosciuto l’esito del voto.

Al vincitore sono arrivati anche i complimenti dell’avversario: “Nella vita è bellissimo vincere, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male. E noi stasera abbiamo perso. Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i nostri complimenti”. Per l’elezione del nuovo sindaco ha votato meno di un avente diritti su due. L’affluenza si è fermata al 42%.