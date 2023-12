PIOMBINO – “Poche settimane fa il ministro Urso annunciava nuovi investimenti per le acciaierie di Piombino ma oggi veniamo a sapere che il governo ha negato il rinnovo della cassa integrazione, che scadrà a gennaio, per 1400 dipendenti dello stabilimento siderurgico”. Lo rendono noto i deputati Pd eletti in Toscana Marco Simiani, Emiliano Fossi, Simona Bonafe’, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Artuto Scotto, Christian Di Sanzo e Marco Furfaro e i senatori Silvio Franceschelli, Dario Parrini, Ylenia Zambito.

“Avevamo sollecitato con una interrogazione un pronto ed efficace intervento per evitare questa catastrofe per migliaia di famiglie ma ancora una volta il Governo Meloni si è completamente disinteressato della vicenda. E’ assolutamente necessario che i Ministri del Lavoro e del Made in Italy convochino immediatamente i sindacati per fare chiarezza su questa situazione e sui possibili sviluppi drammatici di una vertenza che si trascina da troppo tempo” concludono i deputati.