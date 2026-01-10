Tempo lettura: 2 minuti

PECCIOLI – A Peccioli, in provincia di Pisa, è stato avviato un progetto che interviene su uno dei luoghi più riconoscibili del borgo: il campanile della Chiesa di San Verano.

Il Comune ha presentato i dettagli progettuali e avviato l’iter amministrativo per l’inserimento di un ascensore panoramico all’interno della torre ottocentesca progettata dall’ingegnere Luigi Bellincioni. Si tratta di un intervento ancora poco diffuso in Italia e raro anche fuori dai grandi contesti urbani.

Il progetto da mezzo milione di euro prevede l’installazione di un ascensore panoramico con struttura leggera e pareti vetrate, collocato nel vano interno del campanile in modo leggibile e non invasivo. L’obiettivo è garantire l’accessibilità universale e consentire a tutti di raggiungere la terrazza sommitale. Dalla sommità del campanile sarà possibile osservare il territorio della Valdera e le colline circostanti. L’affaccio rappresenta uno dei punti panoramici più ampi del borgo.

Il progetto rientra nel percorso avviato dal Comune sul tema del turismo accessibile, inteso come elemento di qualità dell’offerta turistica. Un impegno riconosciuto anche dalla Bandiera Lilla e sviluppato in collaborazione con Village4All e con Roberto Vitali.

Accanto all’ascensore sono previsti interventi di restauro conservativo, consolidamento strutturale e revisione del sistema campanario, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza statica della torre. L’investimento è interamente sostenuto dal Comune di Peccioli e sarà realizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Verano, proprietaria dell’immobile, che curerà la progettazione e l’iter autorizzativo con la Soprintendenza. Il Comune garantirà l’utilizzo pubblico dell’opera per finalità culturali e di promozione turistica.