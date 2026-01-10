Tempo lettura: < 1 minuto

PORTOFERRAIO – Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha un nuovo Comandante del Reparto Carabinieri Parco. Si tratta del Tenente Colonnello Davide Ciccarelli, che ha preso il testimone dal Tenente Colonnello Stefano Cipriani, collocato in quiescenza.

L’ufficializzazione del passaggio di consegne è avvenuta l’8 gennaio 2026 nella sede dell’Ente Parco in via Manzoni a Portoferraio con un incontro voluto dal Commissario Straordinario Matteo Arcenni.

Il Ten. Col. Ciccarelli svolge attualmente l’incarico in regime di duplice responsabilità, mantenendo anche il comando del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) di Pisa. Questa particolare configurazione garantisce continuità operativa e piena efficacia nelle delicate attività di tutela ambientale, vigilanza e presidio del territorio che caratterizzano l’Arcipelago Toscano.

Durante l’incontro si è svolto un approfondito confronto sulle attività di sorveglianza e controllo del territorio, anche in vista dell’imminente approvazione del Piano Operativo Annuale 2026, documento strategico che definisce priorità, modalità operative e interventi per garantire una vigilanza efficace, controllare il rispetto delle norme del Piano del Parco, contrastare gli illeciti ambientali, supportare ricerca scientifica e conservazione.

Il Commissario Straordinario Matteo Arcenni ha espresso piena fiducia nel nuovo Comandante, sottolineando come la sua esperienza e professionalità siano la migliore garanzia per proseguire l’ottima collaborazione tra Reparto Carabinieri Parco e Ente Parco, nel solco di anni di impegno condiviso a tutela della legalità e dei fragili equilibri ambientali dell’arcipelago.

“Rinnoviamo il ringraziamento all’Arma dei Carabinieri – ha detto Arcenni – per il costante e prezioso contributo che quotidianamente offre alla salvaguardia di questo straordinario patrimonio naturale”.

Il Reparto Carabinieri Parco, con il suo nuovo Comandante, è dunque pronto ad affrontare le sfide del 2026, continuando a proteggere uno dei territori più preziosi e delicati del Mediterraneo.