FIRENZE – “Chiederò un incontro urgente al ministro Salvini” sul tema del Corridoio stradale Tirrenico “in modo assolutamente costruttivo, però con l’intento di uscire da una commedia degli equivoci che non è accettabile per la Toscana”.

L’annuncio arriva dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che in conferenza stampa ha commentato duramente le recenti dichiarazioni del senatore leghista Manfredi Potenti al Corriere Fiorentino.

Potenti aveva proposto di “ripartire da zero” sul progetto, suggerendo che “con 15-20 milioni Anas potrebbe elaborare uno studio di fattibilità su tutta la tratta, superando pareri scaduti e ipotesi ormai superate”. Parole che Giani ha definito “sconcertanti”.

Il progetto deve andare avanti

Il governatore ha ribadito l’esistenza di un progetto già avanzato, in particolare per i lotti 5A e 5B, che collegano Fonteblanda al tracciato verso Ansedonia (Grosseto) e fino al confine con il Lazio. “Quei lotti devono essere completati e realizzati. Questo è l’obiettivo che io, di fronte a un chiarimento con il ministro Salvini, mi sento di dover esigere da parte della Toscana”, ha sottolineato Giani.

La Tirrenica, ha proseguito, “è l’asse fondamentale del collegamento infrastrutturale della costa, ma non solo della costa: è l’asse fondamentale della direttrice verso la Liguria, verso il Piemonte, verso la Francia”.

L’appello per finanziamenti e chiarezza

Giani ha insistito sulla necessità di un confronto diretto con il ministro delle Infrastrutture: “per avere il chiarimento degli indirizzi sia sul piano del tracciato, del progetto, sia sul piano dei finanziamenti dell’opera. Io a vedere una Regione Toscana passiva su questa commedia degli equivoci non ci sto”.

La vertenza sul Corridoio Tirrenico si infiamma così in vista di un possibile faccia a faccia, con la Toscana che reclama certezze su un’infrastruttura strategica per la mobilità regionale.

