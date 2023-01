PECCIOLI – I segni sul collo, un referto medico e una denuncia da una parte. La negazione di qualunque coinvolgimento personale dall’altra.

Due poli opposti, come quelli che da qualche giorno stanno caratterizzando Peccioli (Pisa), a difesa di Magdi Nassar, consigliere di opposizione, o del sindaco Renzo Macelloni. Protagonisti di un acceso diverbio nell’ultimo consiglio comunale del 2022, incentrato sulla fusione con Ljatico. Secondo quanto raccontato da Nassar, durante una pausa dei lavori, il primo cittadino lo avrebbe aggredito, prendendolo per il collo.

Il motivo va ricercato nella volontà dell’uomo di valutare gli atti amministrativi prima di votarli. Una concessione che a suo dire non sarebbe stata data da Macelloni, impaziente di andare al voto. Il sindaco, per comprendere il daffarsi, si sarebbe riunito con il segretario comunale. Alla riunione avrebbero partecipato anche altri consiglieri comunali e durante questa fase sarebbe avvenuta l’aggressione. Macelloni in un post su facebook ha respinto ogni addebito. Non ci sono dubbi invece sulla tensione registrata nelle sale della palazzo comunale. Le urla hanno richiamato l’attenzione di diversi passanti e anche dei carabinieri.