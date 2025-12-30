Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La crisi climatica non dà tregua all’Italia e nel 2025 segna un altro record negativo, con 376 eventi meteo estremi registrati in tutta la Penisola, in aumento del 5,9% rispetto al 2024.

Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato con il Gruppo Unipol, quest’anno si piazza al secondo posto negli ultimi 11 anni, dietro solo al 2023 con 383 episodi. In Toscana, la situazione è particolarmente preoccupante: 41 eventi estremi, che collocano la regione al terzo posto nazionale dopo Lombardia (50) e Sicilia (45).

Allagamenti da piogge intense (139 casi nazionali), danni da vento (86) ed esondazioni fluviali (37) dominano la scena, ma balzano gli incrementi record: +94% per le temperature estreme, +42% per le frane da precipitazioni e +28,3% per i danni eolici. A livello provinciale toscana, spiccano Firenze (11 eventi) e Massa Carrara (9), mentre in Italia guidano Genova (16), Messina e Torino (12 ciascuna). Il Nord resta il più martoriato, seguito da Sud e Centro, con città come Genova (12 eventi), Milano e Palermo (7 ciascuna) in prima linea.

Gli impatti si estendono ai trasporti: 24 episodi hanno causato danni e ritardi a treni e bus pubblici, tra allagamenti, frane, ondate di calore e raffiche di vento. “Una fotografia allarmante che evidenzia la fragilità del territorio e i rischi per la vita delle persone”, denuncia Legambiente, puntando il dito su azioni di adattamento “sparse e non coordinate”.

Un recente studio dell’Università di Mannheim stima 11,9 miliardi di euro nel 2025 per ondate di calore, siccità e alluvioni, con proiezioni a 34,2 miliardi entro il 2029. Per invertire la rotta, urge una governance nazionale: attuare il Pnacc (Piano nazionale di adattamento al clima, approvato a fine 2023) con risorse dedicate per le 361 misure previste, e istituire per decreto l’Osservatorio nazionale sull’adattamento climatico, coinvolgendo Regioni e Enti locali per priorità territoriali e monitoraggio.

