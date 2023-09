FIRENZE – “La destra affronta in maniera superficiale e approssimativa la questione dei migranti: in Toscana non c’è spazio per i Cpr nella forma detentiva con cui sono stati presentati in questi giorni dal governo”.

Lo ribadisce Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, all’incontro coi sindaci progressisti europei a Firenze.