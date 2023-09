SAN GIOVANNI VALDARNO – C’è una luce in fondo al tunnel per l’Industria vetraria valdarnese. E’ emerso dal tavolo allestito dalla Regione nel marzo scorso.

“Un raggruppamento di imprese presenti sul territorio e capaci di offrire una proposta produttiva e commerciale, ha manifestato l’interesse per Ivv e già depositato un’offerta di affitto di azienda finalizzato a un successivo acquisto”, ha annunciato Fabiani. Il consigliere del presidente Giani scommette sul fatto che “l’azienda tornerà a produrre in tempi rapidi e sarà nuovamente protagonista per le grandi fiere internazionali di settore che si tengono a gennaio a Milano, Parigi e Francoforte”.

Nel corso dell’appuntamento sono state anche le linee guida della Regione: “Continuità occupazionale, rilancio di un marchio storico, innovazione e tradizione nel territorio e del made in Tuscany. E’ stata preziosa la collaborazione del commissario e ora sarà nostra cura avviare un confronto fra le imprese che si sono manifestate e le organizzazioni sindacali e il Comune”.