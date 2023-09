FIRENZE – Per i piccoli comuni una dote di 8,9 milioni per interventi sulla rigenerazione urbana. I centri che hanno avuto il contributo sono 17.

Cinque milioni sono stanziati per 10 paesi sotto i 5mila abitanti, mentre altri 3 milioni e 900 per 7 tra 5 a 20mila: 5 sono in provincia di Lucca, 3 Massa-Carrara, 3 Arezzo, 2 Grosseto, 2 Livorno, 1 Pisa e 1 Siena.

“Gli interventi finanziabili – hanno affermato il presidente regionale Eugenio Giani – hanno riguardato opere pubbliche volte al recupero, riqualificazione e ri-funzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate, alla riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano, alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto socio-economico delle realtà locali, nonché della sostenibilità ambientale”.

I 17 Comuni assegnatari sono tenuti a provvedere all’accettazione del contributo entro il 5 ottobre 2023, dopodiché la Regione provvederà all’impegno delle risorse entro il 30 ottobre 2023.

Le proposte progettuali non finanziate convergeranno invece nel Parco progetti regionale in tema di rigenerazione urbana e dell’abitare – costituito con delibera di Giunta regionale n. 282/2022 – e potranno quindi essere finanziate, a scorrimento della graduatoria, con ulteriori stanziamenti regionali nel primo trimestre del 2024.