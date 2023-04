FIRENZE – Un cantiere aperto. Le Asl sono attese da “173 progetti che riguardano case di comunità, ospedali e di comunità e centri operativi territoriali”. Interventi definitivi.

Il piano è stato delineato dal presidente regionale Eugenio Giani, spiegando che “il prossimo step è la definizione dell’aggiudicazione degli appalti per un totale di 250 milioni di euro, a poter essere cantierabili entro la fine dell’anno”.

Giani ha parlato di “un lavoro immane, ma un lavoro che abbiamo fatto con grande serietà e grande impegno. A mio giudizio proprio sulla sanità del territorio, quella che in qualche modo ‘anticipa’ la tendenza ad andare sempre al pronto soccorso degli ospedali, la Toscana si sta progressivamente caratterizzando come regione che porterà a vedere partire i cantieri entro la fine dell’anno, per questo numero di interventi così grande nelle 10 nostre province”.