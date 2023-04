FIRENZE – “Per ora ho solo scorto articoli di giornale”. Il presidente Eugenio Giani rimanda ogni presa di posizione sulla vicenda Keu.

“Sono sempre molto preoccupato, dall’inizio di questa vicenda: quando mi arriverà questo studio lo leggerò subito”, ha aggiunto. “L’impegno per le bonifiche non solo lo rinnoviamo – ha notato il presidente -, ma la delibera di giunta che noi abbiamo predisposto prevede complessivamente 8, forse 9 milioni per quello che riguarda le bonifiche keu, che si aggiungono ai 5 milioni che abbiamo messo su quest’anno. Cioè, ancor prima che paghino coloro che verranno dichiarati responsabili, noi mettiamo queste risorse perché vogliamo che si possa procedere con rapidità e certezza alle bonifiche”.

Nel frattempo, sono arrivati i primi risultati parziali dai test scientifici sui veleni rilasciati dal Keu, il materiale finito a tonnellate nelle terre della provincia di Pisa e di mezza Toscana e nel mirino della procura distrettuale antimafia di Firenze che indaga, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti e corruzione, 26 persone e 6 società.