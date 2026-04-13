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PISTOIA – Missione compiuta per Giovanni Capecchi, professore di letteratura italiana all’Università per stranieri di Perugia.

È lui il candidato del centrosinistra alle prossime amministrative di Pistoia, sostenuto dalla corrente schleiniana del Pd (con Marco Furfaro in prima linea), da Avs e da una larga mobilitazione civica.

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Nelle primarie, Capecchi ha battuto Stefania Nesi, scelta dall’assemblea dem e sostenuta dal sottosegretario regionale Bernard Dika. Su 9.370 votanti, Capecchi ha ottenuto il 56,2% (5.266 voti) contro il 43,8% di Nesi (4.104 voti).

“Una vittoria bellissima e straordinaria per il centrosinistra”, ha commentato Capecchi a Tvl. “Saluto e ringrazio Stefania Nesi: da domani lavoriamo insieme uniti”.

Ora l’obiettivo è chiaro: conquistare la città dopo nove anni di governo del centrodestra con Alessandro Tomasi , lasciando il campo alla sua vice Anna Maria Celesti. Capecchi aveva anticipato tutti nella campagna, raccogliendo consensi nel “campo largo” e creando forte mobilitazione nella sinistra locale.

“Da oggi andiamo avanti uniti per un’alternativa forte alla destra”, ha confermato Nesi.

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