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STAZZEMA – C’è anche il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) tra gli enti che hanno ricevuto le comunicazioni ufficiali dal Ministero della Cultura sulle riduzioni dei contributi, destinate a finanziare le misure del decreto carburanti.

Uno dei luoghi l’eccidio nazifiascista raggiunse il suo apice. Il 12 agosto 1944, durante un’operazione antipartigiana, soldati nazisti con la complicità di fascisti italiani massacrarono 560 civili, tra cui numerosi bambini, in un episodio che rimane impresso nella storia italiana come simbolo di orrore bellico. Oggi, il Parco di Sant’Anna di Stazzema ospita un museo dedicato alla memoria delle vittime.

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha reso pubblica la lettera ricevuta dal dicastero: i fondi per il mantenimento del Parco saranno decurtati di 90mila euro. “Il governo Meloni è sempre assente e ora taglia i fondi per la memoria”, ha dichiarato Verona in un’intervista a NoiTv, esprimendo preoccupazione per quella che definisce “una sottovalutazione, o peggio, una progressiva marginalizzazione del valore dell’antifascismo e della memoria storica nel dibattito pubblico nazionale”.

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