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A Prato sono entrati in servizio questa settimana quattro nuovi monopattini e quattro biciclette elettriche affidati al servizi della Polizia municipale.

L’obiettivo è garantire per che i monopattini elettrici vengono utilizzati dalla polizia locale per “un più capillare pattugliamento del centro storico, aree pedonali e piste ciclabili sia di mattina che di pomeriggio”, si legge in una nota del Comune.

Insieme ai nuovi mezzi, sono stati acquistati anche 23 nuovi veicoli, anche con finalità di protezione civile. I mezzi sono stati acquistati grazie all’investimento di 1 milione e 100mila euro nella variazione di bilancio approvata dal Commissario straordinario a marzo scorso.

Il Comune di Prato è commissariato a causa delle dimissioni nel giugno scorso della sindaca Ilaria Bugetti.

Il potenziamento della flotta e della strumentazione tecnica si aggiunge al rafforzamento dell’organico del Corpo di Polizia Locale del Comune di Prato, di cui pochi giorni fa sono entrati a far parte due nuovi ufficiali mediante procedura di mobilità del personale dai Comandi di Pistoia e Rimini.

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