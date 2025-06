Tempo lettura: < 1 minuto

Lo scrive sul suo profilo Facebook Ilaria Bugetti Sindaca di Prato in seguito all’inchiesta che la vede coinvolta con l’accusa di corruzione e la richiesta degli arresti domicliari da parte della procura di Firenze.

“La mia scelta è legata al procedimento penale in corso che mi riguarda. Per rispetto verso il Comune di Prato e verso la magistratura, ho deciso di lasciare l’incarico, come previsto dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali. È una decisione difficile, ma presa con coscienza e senso delle istituzioni. Ho bisogno di affrontare con serenità le prossime fasi, nella piena convinzione di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati.