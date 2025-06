Tempo lettura: 2 minuti

TORRITA DI SIENA – The Kings of Blues, in tour europeo, a Torrita Blues Festival 2025: dal 26 al 28 giugno, celebra la 37° edizione con un programma straordinario per Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, presentato alle Cantine Dei, Montepulciano, e al Media Center in Regione Toscana.

«Grande musica e artisti mondiali distinguono da trentasette anni Torrita Blues Festival in Piazza Matteotti – dice il direttore artistico Luca Romani, al suo fianco l’Associazione Culturale Torrita Blues -. Il merito è sopratutto del volontariato. Questi aspetti valorizzano il nostro contributo a Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura scegliendo di presentarci qui con le Cantine Dei». «Edizione di grande qualità, evento per la Toscana», osserva a Palazzo del Pegaso la consigliera regionale Federica Fratoni per l’Ufficio di presidenza.

«Da 37 edizioni – dichiara Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena, delegato Valdichiana 2025 -, ospitiamo uno dei festival Blues più seguiti. Come amministrazione, ringraziamo chi dal 1989 consente questo straordinario evento per il quale rinnoviamo il nostro impegno». «Torrita Blues, per Valdichiana 2025 emerge nel mosaico della Capitale Toscana della Cultura – dichiara il presidente Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Edo Zacchei -. Una piattaforma dove, spirito di ‘Valdichiana 2025, la tradizione incontra sonorità e culture globali». «Torrita Blues eleva Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura. La Regione Toscana – afferma la consigliera Elena Rosignoli – crede e investe nel Festival».

«Un’importante occasione per le Cantine Dei– osserva Caterina Dei –:valorizza il legame fra vino e musica, incontrando la mia sensibilità».. Una storia oltre il Festival aggiunge il fondatore Romani,. arrivare al 2025 quando sul palco in Piazza Matteotti, XXXVII Torrita Blues inizia giovedì 26 giugno, ore 20 con la cena di solidarietà insieme a Danilo Staglianò; concludono la serata ‘The Twisters with Alice Violato’.

Si ritorna in Piazza Matteotti venerdì 27 giugno, ore 21,30: sul palco Carlo Poddighe SuperEgo Show. Serata straordinaria. ‘The Kings of Blues’, European tour 2025, a Torrita, tappa esclusiva del nuovo progetto che vede insieme cinque leggendari musicisti: Tony Coleman batteria e Russell Jackson basso e voce, della band B.B. King; con loro, Waldo Weathers sassofono e una collaborazione con James Brown; Vasti Jackson chitarra, New Orleans Blues Legend, vincitore di Grammy; Kenny ‘Blues Boss’ Wayne pianoforte, Grammy ‘Miglior Pianista Blues’ 2024. Una ‘Super Band’ in tour dal 20 giugno al 27 luglio in Europa.

Gran finale di Torrita Blues Festival 2025 sabato 28 giugno. Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e lo storico pianista blues italiano Mario Donatone, dalle 21,30, salgono sul palco con ‘Best of Blues Unplugged’. Cala il sipario sulla XXXVII edizione del Festival ‘Blues for Pino’. Parte da Torrita il tour estivo, omaggio all’indimenticabile figura della musica italiana e internazionale, Pino Daniele. Da un’idea del chitarrista Osvaldo Di Dio, voce, con gli altri musicisti storici della Band di Pino Daniele, Lele Melotti drums, Gigi di Rienzo basso, Ernesto Vitolo piano, Rosario Jermano percussioni, ‘Blues For Pino’ è uno spettacolo live e un album che rivisita i classici del blues di Pino Daniele