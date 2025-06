Tempo lettura: < 1 minuto

PORTOFERRAIO – L’aeroporto dell’Isola d’Elba si appresta a vivere una stagione estiva all’insegna del rilancio e della crescita, segnando il primo anno di gestione industriale da parte di Toscana Aeroporti.

Questa nuova fase punta a valorizzare lo scalo come infrastruttura strategica per la mobilità e la connettività dell’isola, rafforzandone il ruolo di porta d’accesso per un turismo di qualità.

Per tutta l’estate 2025, l’aeroporto offrirà collegamenti regolari sei giorni su sette con gli aeroporti di Pisa e Firenze, migliorando così l’accessibilità dell’Elba sia per i turisti italiani che internazionali. A questi si aggiungono voli bisettimanali per Milano Linate, che faciliteranno l’arrivo dal Nord Italia e dal capoluogo lombardo.

Sul fronte internazionale, l’Isola d’Elba sarà collegata all’Europa attraverso voli bisettimanali verso Mannheim, in Germania, oltre a collegamenti con Friedrichshafen (Germania), Altenrhein e Berna in Svizzera.

Maurizio Serini, presidente di Alatoscana, ha sottolineato l’importanza di questa nuova gestione: «Con l’avvio della nostra prima stagione estiva sotto Toscana Aeroporti, vogliamo segnare un nuovo corso per l’aeroporto, potenziandone il ruolo di porta d’accesso per un turismo di qualità. I collegamenti con l’Italia e l’Europa rappresentano un passo fondamentale per lo sviluppo del territorio e per migliorare la connettività dell’isola, a beneficio anche della comunità locale. Ringrazio infine i dipendenti e tutta l’organizzazione di Alatoscana per l’impegno costante che ha reso possibile questo traguardo».