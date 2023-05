PIOMBINO – Per Piombino “il governo mantiene tutti gli impegni assunti e tra questi quello di ripartire con il riutilizzo e la reindustrializzazione, previa bonifica, di un’area enorme” quella Sin, “che deve avere un’attenzione nazionale.

E questo indipendentemente dall’avere la nave rigassificatrice in porto. Questa è una grande area che deve avere un nuovo futuro e non può rimanere nella condizione in cui è”.

A dirlo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Piombino per l’arrivo della prima nave metaniera che consente alla Golar Tundra di effettuare i primi test di rigassificazione.