SIENA – “Credo che Siena debba essere ricostruita, aiutata a tornare alla luce, lontana da un torpore e un annebbiamento che non ha mai avuto, perché è sempre stata al passo, sia dal punto di vista economico, sociale e culturale, con molte realtà italiane ed europee”, così Gianni Meiattini candidato nella lista Anna Ferretti Sindaca per il Partito Socialista Italiano.

“Uso metaforicamente il termine annebbiato – continua – proprio perché, negli ultimi 5 anni, Siena è finita pesantemente in ombra e quindi vada ricostruita, mattone dopo mattone. Siena ha bisogno di un’Amministrazione più efficiente, più attenta ai bisogni della città, in grado di interpretare la città come luogo del presente e del futuro, con un centro storico unico al mondo che possa tornare ad essere portatore e generatore di lavoro, di turismo di qualità, di scuole in grado di accogliere le esigenze delle famiglie e dei bambini che le frequentano, in grado di generare percorsi culturali di qualità e di generare bellezza e cultura”.

Il programma politico che il Partito Socialista Italiano ha proposto e condiviso convintamente con la “Lista Anna Ferretti Sindaca” – continua il candidato Gianni Meiattini – vuole riportare in attivo l’asset strategico di Siena che è rappresentato da lavoro, sostegno alle imprese locali, recupero e riqualifica del centro storico, viabilità e sviluppo culturale. Riteniamo che, dentro questa ottica vada preso in seria considerazione il progetto di un’autostazione per pullman turistici e autolinee di lunga destinazione, vista come nodo centrale della viabilità urbana ed extraurbana, progetto che da troppo tempo manca e che darebbe nuovo impulso e nuova immagine a Siena. È un’opera prioritaria poiché la città ha bisogno di un punto di arrivo e partenza degli autobus che sia unico, dislocato sicuramente in prossimità della stazione ferrovia, di facile approdo da chi arriva da fuori e che lavora in città o da chi viene in visita per motivi turistici, con un sistema di parcheggi di scambio collegati”.

“Va fatto poi un ragionamento concreto sulla manutenzione urbana sia delle strade pubbliche, dei parchi cittadini, delle piazze, coinvolgendo nella manutenzione ordinaria anche le periferie. Concludo dicendo che il Partito Socialista Italiano con questo programma vuole dare il suo concreto e fattivo aiuto alla riqualifica e allo sviluppo della città di Siena e lo può fare collaborando e lavorando al fianco di Anna Ferretti che è l’unica candidata che in questo momento può davvero risolvere i numerosi problemi che l’Amministrazione uscente ha lasciato indietro”.