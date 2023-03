PIOMBINO – “Apprendiamo dai giornali che sedicenti no vax hanno proiettato immagini della presidente Meloni e presidente Regione Toscana Giani con scritte inneggianti alla dittatura nazisanitaria.

La Rete No rigass no gnl e la campagna Fuori dal fossile si dissociano fermamente e ribadiscono che alle 14 di oggi partirà un corteo gioioso e determinato per ribadire la contrarietà al fossile”.

Lo ha spiegato la Rete No rigass no gnl che organizza oggi, dalle ore 14, la manifestazione a Piombino (Livorno).