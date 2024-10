PISA – Da giovedì 3 ottobre a domenica 6 ottobre Pisa Book Festival torna agli antichi Arsenali Repubblicani, cuore della fiera letteraria, con gli stand di novanta editori espositori. “Un mare di storie” è il tema della ventiduesima edizione con focus sulla letteratura del mare, scritture al femminile, storia e fantasy.

Sei le sedi della manifestazione che, nel tratto tra il Ponte di Mezzo e il ponte della Cittadella, ospiterà le passeggiate letterarie. Il Fortilizio della Torre Guelfa, il Museo delle Navi Antiche, Palazzo Reale, Palazzo Blu, la Chiesa di San Vito e lo storico Royal Victoria Hotel, ospiteranno gli incontri con gli autori, i seminari e le masterclass.

Tra gli ospiti gli scrittori Björn Larsson, Gabriella Genisi, Claudia Durastanti, Antonella Boralevi, Federico Maria Sardelli, Francesca Manfredi, Giuseppe Mendicino, Joseph Farrell, Vanni Santoni, Gianluca Miniaci, Silvia Pozzi, Andrea Butini, Edoardo Rialti, Sonia Aggio. E gli storici: Marco Mondini, Antonio Musarra, Marco Natalizi, Ettore Cinnella, Gaetano Breccia, Federigo Argentieri, Marcello Garzaniti.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Inaugurazione giovedì 3 ottobre alle ore 16.00 agli Arsenali Repubblicani. Con la direttrice Lucia Della Porta intervengono Michele Conti, Sindaco di Pisa, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa, Cosimo Bracci Torsi, Presidente di Palazzo Blu, Massimo Dadà, Direttore dei Musei Nazionali di Pisa, e Filippo Bedini, Assessore alla Cultura del Comune di Pisa. [VAI AL PROGRAMMA]

Tra gli editori ospiti, marchi storici di Pisa Book Festival, come Voland, Sur, Nottetempo, L’Orma, Città Nuova, Keller, Fazi, Del Vecchio, 66thand2nd, Sinnos, Babalibri, Mimesis, Exorma, Gremese, Ediciclo, Parapiglia, e nuove e validissime sigle come Racconti Edizioni, Bottega Errante, Kellermann, Prospero, Miraggi, Francesco Brioschi, WoM, Prehistorica, Blackie, People, e sempre in prima fila con le loro novità gli editori toscani, come Polistampa, Della Porta, Effigi, Fabrizio Felici, Barta, Federighi, Maschietto, Valigie Rosse, ETS, Edizioni della Normale, Pisa University Press.