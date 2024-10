AREZZO – Non appena è stata battuta dai giornali la notizia che il Ministero dei Trasporti ha scelto Creti (Arezzo) per l’Alta velocità, subito è partito lo scontro politico [LEGGI].

L’operazione di creare una stazione di Alta Velocità dal niente in una zona di fatto non urbanizzata, potrebbe avere un costo che è stato stimato in 80 milioni di euro; diverso sarebbe il caso se fosse realizzata dove una stazione c’è già. Di questi temi se ne parla da molti anni, almeno 10 anni, e anche su questo portale potete trovare le cronache di quel che è stato detto e da chi.

«Salvini continua ad avere la predisposizione per le scelte sbagliate – scrive su Facebook il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli -. Prima il ponte sullo Stretto, ora la stazione Medioetruria a Creti. Una decisione con il solo scopo elettorale e che penalizza i viaggiatori, non solo toscani. Perché è una scelta sbagliata? La stazione a Creti non permette lo scambio ferro-ferro, e questa è un’idea antistorica. La collocazione privilegia un bacino di utenza minore, penalizzando tutta l’area di Arezzo e l’Alta Valtiberina Umbra. Salvini sembra più concentrato sulle elezioni in Umbria che su vere soluzioni per migliorare la vita di tanti cittadini che potrebbero fruire del servizio.

Ma forse a Salvini sfugge che senza l’intesa firmata con la Regione Toscana la stazione nel nostro territorio non si può fare. Chiediamo al centrodestra locale di prima o poi dovrà spiegare questa scelta agli aretini».