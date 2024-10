Pisa – In Arno si tengono in questi giorni gli ultimi allenamenti in vista della 69ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si svolgerà a Genova, sabato 12 e domenica 13 ottobre prossimi.

Il galeone rosso, simbolo della città toscana, sfiderà quelli di Genova, vincitrice delle ultime due edizioni, Amalfi e Venezia. Quest’anno per la prima volta si svolgerà anche una regata tutta al femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta Rai a partire dalle 17.30.

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1, 70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Pisa vanta 8 vittorie, l’ultima risale al 2010. Nel 2023 la Regata si è svolta a Venezia ed è stata vinta dal galeone bianco di Genova, seguita da Venezia, Amalfi e Pisa. L’ultima volta che la città della lanterna ha ospitato la manifestazione è stato nel 2021.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Questo pomeriggio, in palazzo Gambacorti sono stati presentati alla città gli equipaggi che scenderanno in acqua, sotto la guida di Leonardo Pettinari, canottiere e sei volte campione mondiale nella categorie dei pesi leggeri. Lo staff tecnico è composto anche da Luca Gagetti, direttore sportivo, Alessandro Simoncini, allenatore, Antonio Pucciarelli, nostromo, Lorenzo Giuntini, timoniere.

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare

Barandoni Simone;

Del Corso Cosimo;

Garuccio Francesco;

Mancini Nicola;

Meliani Andrea;

Meliani Emanuele;

Paoli Giovanni;

Pazzagli Andrea;

Pioli Leonardo;

Tonini Simone.

Equipaggio Femminile

Benvenuti Chiara;

Borghini Carlotta;

Card Vittoria;

De Martino Veronica;

Marconcini Elisa;

Masseria Clara;

Persico Silvia;

Pettinari Alice;

Piazzolla Paola;

Storace Zoe;

Terrazzi Silvia.

«Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per arrivare a questo appuntamento – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. So che gli allenamenti sono stati faticosi, sia per le ragazze che per i ragazzi; per allenarvi avete sacrificato studi e vita quotidiana; è stato un sacrificio per lavorare per questo obiettivo che sicuramente sarà ripagato. Sono convinto che riusciremo a ottenere un ottimo risultato. Grazie ancora ai dirigenti e allo staff tecnico per aver rimesso in ordine questa nostra rappresentanza, anche perché veniamo da una situazione non semplice. Ma sono sicuro che abbiamo grandi potenzialità da esprimere e una lunga tradizione da rispettare. Sono sicuro che tutti insieme possiamo raggiungere risultati importanti».

«Quest’anno a Genova la 69° edizione delle Regata coincide con le celebrazioni in memoria di Cristoforo Colombo, quindi sarà un fine settimana ricchissimo – ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini -. Per quanto riguarda le rievocazioni storiche sarà una festa doppia, perché ci sarà il corteo delle Repubbliche Marinare che rappresenta la città con i nostri 50 figuranti che saranno in trasferta sia il sabato che la domenica. Nella cerimonia di oggi il Sindaco consegna la fiamma della Repubblica di Pisa che sarà issata sul Galeone, a simboleggiare che da oggi ufficialmente le insegne della città sono nelle vostre mani. Avere questo simbolo e portarlo fuori da Pisa significa essere consapevoli di una storia che, grazie al periodo della Repubblica marinara, ha porato Pisa a essere conosciuta in tutto il mondo attraverso i trionfi e la gloria che noi rievochiamo e di cui bisogna essere orgogliosi e responsabili: per questo vi faccio il mio in bocca al lupo».

«Siamo davvero pronti – ha detto l’assessore allo sport, Frida Scarpa -, i galeoni sono usciti dal Canale dei Navicelli, sono in Arno in questo momento, a testimoniare che siamo alle fasi finali degli allenamenti in previsione della Regata, quelli del perfezionamento e della rifinitura degli atleti e dei tecnici. Ci auguriamo e invitiamo i pisani ad affacciarsi dalle spallette dei Lungarni per vedere i nostri ragazzi allenarsi e tifare per la barca di Pisa, il galeone rosso».

La regata di domenica 13, come da tradizione, sarà preceduta il giorno precedente dal corteo storico per le vie della città (inizio ore 15.00) che inizierà e in piazza De Ferrari per concludersi a Palazzo Ducale (ore 16.30) dove, nel Salone del Maggior Consiglio, si svolgerà la cerimonia istituzionale di presentazione degli equipaggi. Domenica 13, a Genova Prà è prevista la partenza del Corteo storico delle quattro Repubbliche marinare (piazza Amatore Sciesa, ore 16.15) che precede la regata femminile (ore 16.45) e quella maschile (ore 18.00).