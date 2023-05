PISA – Ufficializzato il ballottaggio a Pisa. Le verifiche dei verbali non hanno comportato ribaltoni nel voto delle amministrative. Michele Conti, sostenuto dal centrodestra, ampiamente in vantaggio ma al quale è sfuggita per una manciata di voti la vittoria immediata.

Dovrà vedersela al ballottaggio con Paolo Martinelli, candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto da Pd e M5s, staccato di circa 3500 voti e oltre 8 punti percentuali. Più di tre giorni di verifiche da parte della commissione elettorale centrale, che in qualche caso ha anche richiamato alcuni presidente di seggio per chiedere spiegazioni e con tensioni reciproche tra le forze politiche, è stato ufficializzato il dato.

Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti validi con 20091 preferenze personali, Martinelli il 41,12% con 16.534 voti. Le schede nulle sono state 471 e quelle contestate 25. Il 28 e 29 maggio secondo round.