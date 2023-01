PISA – “Abbiamo sequestrato in un anno complessivamente 16.920 articoli (tra i quali rientrano anche 829 bottiglie di birra vendute abusivamente nelle aree del centro storico, otto casse acustiche e quattro strumenti musicali utilizzati in violazione dell’ordinanza sindacale anti rumori).

Numeri che pongono la polizia municipale di Pisa al vertice in Italia per numero di articoli sequestrati”. Lo ha detto il comandante dei vigili urbani, Alberto Messerini, diffondendo oggi i risultati di un anno di attività.

”Nel 2022 – ha aggiunto – abbiamo effettuato anche 93 arresti, in prevalenza per reati di spaccio, 13 espulsioni dal territorio comunale, di cui 8 con rimpatrio, 46 sgomberi di immobili occupati abusivamente”. Secondo il sindaco di Pisa, Michele Conti, che è anche delegato nazionale Anci alla polizia municipale, “l’attività del corpo da anni in tutta Italia sta subendo una profonda trasformazione, dove caratteristiche come polifunzionalità e specificità dei servizi vengono richieste da noi amministratori, per conto dei cittadini, per rendere le attività della polizia municipale sempre più efficaci: a Pisa la costituzione dei nuclei specializzati che operano in maniera mirata sul territorio ci ha permesso di intensificare l’attività di contrasto allo spaccio in centro storico con grandi risultati”. “Domani – conclude l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno – si terrà il primo meeting su polizia locale e sicurezza urbana, un’occasione unica per la città per confrontarci sui temi principali che riguardano la sicurezza in tutto il territorio nazionale che avrà tra i gli ospiti anche la criminologa Roberta Bruzzone”.