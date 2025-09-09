Tempo lettura: 2 minuti

VENEZIA – Per un giorno il Canal Grande è diventato pisano. Non si tratta di invasioni o rivalse rossocrociate per le sconfitte in mezzo al Mediterraneo ai tempi della Repubblica di Pisa, ma di un’impresa sportiva degna degli annali.

Per la prima volta dal 2004, infatti, il Centro universitario sportivo (Cus) pisano ha dominato la Sfida Remiera delle Università che si tiene a Venezia, sul Canal Grande. Una competizione su invito, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con l’Università Iuav e il Cus Venezia durante il periodo della Regata Storica, che vede i galeoni storici da otto remi più il timoniere gareggiare in diverse sfide per aggiudicarsi il titolo di migliore squadra ateneistica.

Oltre a Pisa, hanno partecipato i favoriti di Venezia, Roma e Vienna. Sabato gli equipaggi si sono affrontati in un girone all’italiana su un percorso lagunare di 270 metri: Pisa ha vinto tutte e tre le regate, mentre Venezia, Roma e Vienna hanno ottenuto una vittoria a testa. Per determinare l’altra finalista si è disputata una regata “di spareggio” a tempo, vinta dall’Università di Vienna. Domenica si è corso invece sul percorso classico della Regata Storica, circa 750 metri dal Ponte di Rialto fino a Ca’ Foscari. La finale per il 3° posto è stata vinta da Venezia su Roma, mentre Pisa si è imposta con margine su Vienna, conquistando così il gradino più alto del podio per la prima volta nella storia.

Grande soddisfazione nelle parole di Giulio Messerini, presidente del Cus Pisa: “Un successo meritato e costruito, ottenuto grazie al lavoro di Luigi Mostardi, Mirko Barbieri e di tutta la sezione, che in poco più di un anno ha riportato il canottaggio universitario pisano a grandi risultati e con un numero crescente di atleti. Speriamo di essere nuovamente invitati e di continuare a competere con lealtà e sportività. Complimenti vivissimi ai cinque ragazzi e alle cinque ragazze che hanno reso speciale questa due giorni e dimostrato un bello spirito di agonismo e divertimento”. Alle sue parole si aggiunge il commento di Luigi Mostardi, responsabile di sezione: “Vincere a Venezia è più unico che raro. Siamo molto contenti, eravamo preparati e siamo felici dei risultati. Si sta formando un bel gruppo”.

Ecco l’equipaggio del Pisa, che si è alternato sul galeone, nella due giorni remiera: Mattia Barbaro, Alessandro Bernardini, Martina Bianco, Tommaso Carmignani, Cosimo Del Corso, Martina Egor, Luigi Mostardi, Alice Pettinari, Sara Sorrentino, Giulia Timpano, Lapo Vitarelli. Timoniere: Mirko Barbieri. Team manager: Luigi Mostardi