MASSA – Sono oltre mille i bambini nati all’ospedale di Massa nel 2024. L’ultimo è venuto alla luce il 25 ottobre, permettendo al presidio di raggiungere il traguardo con tre giorni di anticipo rispetto allo scorso anno.

“È una bella soddisfazione – ha affermato il direttore di Ostetricia e ginecologia Roberto Marrai – aver raggiunto questo obiettivo, simbolico ma importante. La nostra struttura costituisce un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma anche per le province limitrofe. Questo grazie a un modello efficiente e ad ottimi professionisti”. Tra i punti di forza, prosegue “c’è la presenza 24 ore su 24 di un anestesista-rianimatore dedicato all’Ostetricia che può intervenire tempestivamente su tutte le emergenze correlate all’evento nascita e può garantire l’analgesia peridurale in travaglio come ulteriore strumento per il controllo del dolore”.

