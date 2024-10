POTENZA – Il modello di fabbrica dell’ex Gkn come esempio da seguire. Percorso che vorrebbero intraprendere gli operai del sito di Stellantis a San Nicola di Melfi (Potenza). Azione riassunta nel programma “Stellantis e non solo”.

In particolare l’azionariato popolare avviato dai dipendenti dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e la riconversione per mantenersi per evitare la chiusura. “Un progetto di reindustrializzazione – hanno detto gli operai potentini – che è nato da una mobilitazione creativa. Fare a Melfi come a Campi Bisenzio vuol dire costruire una straordinaria mobilitazione di tutti i soggetti sociali, politici e istituzionali per difendere il lavoro. Per noi questa è l’unica strada possibile per salvaguardare le condizioni per l’esistenza in vita della nostra regione”.

