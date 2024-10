LUCCA – Prima data per l’edizione 2025 del Lucca Summer Festival: la D’Alessandro e Galli ha annunciato il primo concerto della kermesse lucchese, in programma il 5 luglio, quando saliranno sul palco di piazza Napoleone i Thirty Seconds to Mars.

Non è la prima volta a Lucca per la band di Jared Leto – che si divide tra l’attività di attore e quella di musicista – e del fratello Shannon: i Thirty Seconds to Mars si sono, infatti, esibiti a Lucca già nel 2013, quando diedero vita a un grande spettacolo che andava ben oltre il concerto, mandando in visibilio il pubblico lucchese.

Una data che è rimasta nella storia della band, tanto da averla immortalata nei video ufficiali, sia per la parte musicale, sia per le interviste ai fan lucchesi e non che fecero in occasione della data.

Quello che porteranno a Lucca – ma anche a Napoli, Gorizia, Milano ed Alba – è il live che segue l’uscita del loro ultimo lavoro discografico, datato 2023, ‘It’s the End of the World, But It’s A Beautiful Day’, un album caratterizzato da brani molto ‘mainstream’, curatissimi come sempre quando si tratta di questa formazione, dal punto di vista dei suoni e della produzione, non si può certo dire che si tratti di musica particolarmente ricercata, ma non per questo è di minor successo. Anzi. L’album segna, in qualche misura, la svolta elettronica della band di Jared Leto: i suoni electro sono molto presenti nei pezzi e questo ha dato modo di sfornare un enorme numero di remix nel corso del 2024, ad opera di vari producer.

Se il nucleo centrale del live di luglio a Lucca sarà sicuramente rappresentato da questo album, non mancheranno anche quelle canzoni che hanno decretato il successo dei Thirty Seconds to Mars, quali ‘This Is War’, un inno contro la guerra che, oggi più che mai, è attuale, ‘A Beautiful Lie’ o ‘Was It A Dream?’.

I biglietti per questo concerto saranno in prevendita da giovedì 31 ottobre e per tutte le informazioni si può consultare il sito www.luccasummerfestival.it