È una corsa contro il tempo in Toscana per riuscire a concludere entro la scadenza prevista, giugno 2026, i lavori finanziati con i fondi PNRR. Pena la restituzione dellle risorse ottenute. Che in Toscana, nel complesso ammontano a circa 12 miliardi di euro.

Progetti avviati e conclusi

Secondo un’inchiesta de Il Tirreno, su dati della Regione Toscana aggiornati all’ottobre scorso, risultano finanziati con le risorse PNRR 21.132 progetti, di questi il 94,2% dei progetti risulta avviato e il 62,04% già concluso. Si tratta dunque di una corsa contro il tempo per molti enti, Comuni, Province, la stessa Regione, e altri soggetti, per riuscire a finire i lavori nei tempi previsti dall’Unione Europea.

In particolare, la maggioranza delle risorse è andata alla provincia di Firenze, con 5.040 progetti per circa 3 miliardi di euro (25% del totale), seguita da Pisa (3.160 progetti per circa 1,5 miliardi), Siena (2.129 progetti per circa 1 miliardo), Arezzo (2.160 progetti per 870 milioni).

A seguire le province di Lucca (1.964 progetti per circa 700 milioni di euro), Livorno (1.361 progetti per circa 739 milioni), Pistoia (1.399 progetti per 395 milioni), Grosseto (1.420 progetti per 347 milioni).

Chiudono Massa Carrara (875 progetti per circa 388 milioni) e Prato (966 progetti per circa 268 milioni).

Gli interventi finanziati vanno dai rifacimenti scolastici, all’efficienza energetica degli edifici, ricerca, energie rinnovabili agricoltura sostenibile, sanità fino a sport, lavoro, turismo e logistica.

Il PNRR è finanziato principalmente dall’Unione Europea con il programma Next Generation Eu ma è stato in grado anche di attivare altre risorse, compreso il Fondo complementare introdotto dal Giverno nel 2021 e da risorse pubbliche, regionali, comunali e di altri enti, generando così investimenti molto superiori in settori chiave per il futuro quali la digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale.