TORRITA DI SIENA – Una risposta sopra le righe e una polemica che rischia di minare la 65° edizione del Palio dei somari di Torrita di Siena (Siena).

Da giorni l’associazione animalista “Italian horse protection” denuncia la crudeltà della manifestazione, sfruttando anche i canali social. Ed è proprio in uno di questi post, che la situazione è degenerata. Un’utente sotto il messaggio degli animalisti aveva scritto “Si faccia montare lei e inizi a correre, e poi mi dica se ne è felice”, rivolgendosi al sindaco Giacomo Grazi. Che d’impeto ha ribattuto: “Sicuramente lei si sarà fatta montare”. Il primo cittadino, che è anche presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana, non ha ritrattato le parole, ma ha minacciato di sporgere denuncia “per le offese contro la mia persona”.

Al diverbio si è unito anche Sonny Richichi, presidente dell’associazione: “Non stupisce che il sindaco Grazi abbia le idee confuse in tema di rispetto dei diritti degli animali, visto che non ha ben chiaro neppure cosa sia il rispetto dei diritti delle donne. E’ proprio questo che stiamo chiedendo, anche al presidente della Regione Eugenio Giani che tra l’altro, come il sindaco di Torrita, appartiene al Pd, un partito progressista: chiediamo un salto culturale che porti gli eventi istituzionali al passo con i tempi”.

Richichi era stato invitato dal sindaco ad assistere alla manifestazione: “Avrei scritto al sindaco per accettare il suo invito a vedere il Palio dei Somari di domenica prossima: sottrarsi al confronto non è abitudine mia e dell’associazione che rappresento, anzi, dialogare con chi ha opinioni diverse è parte della nostra missione – ha affermato il presidente -. Ma il dialogo e il confronto devono svolgersi in una cornice di democrazia, civiltà e rispetto dei diritti di ogni interlocutore. L’offesa sessista rivolta dal sindaco a una donna che sui social network ha espresso un’opinione diversa dalla sua dimostra che il primo cittadino di Torrita di Siena ha un’idea del rispetto degli altri davvero troppo lontana dalla nostra”. Il Palio è in programma domenica 29 maggio.