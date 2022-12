MONTEVERDI MARITTIMO – I primi lavori di demolizione dell’impalcato del ponte collassato su sé stesso lungo la Sp 329 fra il borgo di Canneto e Monteverdi Marittimo (Pisa), sono partiti da questa mattina e, meteo permettendo, andranno avanti a tamburo battente fino ai prossimi giorni.

Il secondo step riguarda l’installazione di un ponte mobile di 15 metri per ripristinare la viabilità: la Provincia di Pisa ha già preso i primi contatti per noleggiare un ponte mobile in maniera tale da ripristinare, entro 60-90 giorni, la viabilità a senso unico alternato. La ricostruzione del ponte, stando le prime stime, potrà dirsi conclusa entro un anno. Il ponte, ricordiamo, si è accartocciato d’un colpo la sera di giovedì scorso per il cedimento di un pilastro che si è trascinato via l’intera infrastruttura. Ecco l’aggiornamento che arriva dalla Provincia di Pisa, l’ente competente sul ponte ceduto lungo la Sp 329.

“Iniziati i lavori da parte della struttura tecnica della Provincia di Pisa per poter ripristinare quanto prima la viabilità nel Comune di Monteverdi: daremo costanti informazioni al riguardo, volte a limitare, per quanto possibile, i disagi per le comunità coinvolte da questo evento – con queste parole il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori torna ad intervenire sull’argomento – Come gruppo consiliare di maggioranza, stiamo pensando di mettere a punto una serie di iniziative istituzionali per chiedere al Governo nazionale interventi efficaci volti al pieno esercizio delle nostre competenze, legate anche alla sicurezza della viabilità”.