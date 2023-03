SIENA – Manolo Portanova è pronto a dar battaglia, legale. L’avvocato Gabriele Bordoni ha confermato che nei prossimi giorni sarà presentato il ricorso in appello contro la sentenza di condanna a sei anni.

Il calciatore in primo grado è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Siena di violenza sessuale di gruppo. “Non sono uno stupratore e un violento – aveva detto venerdì il giocatore del Genoa, in una conferenza stampa successiva al deposito delle motivazioni della sentenza -. Questa vicenda non mi appartiene”.