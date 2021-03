Positivi anziani in Rsa “Butini Bourke”, altri 2 casi al Campansi

Nove ospiti della residenza per anziani Butini Bourke di Siena sono risultati positivi al Coronavirus così come altri 2 ospiti asintomatici al Campansi, che vanno ad aggiungersi ai 15 contagiati emersi nei giorni scorsi nella stessa struttura.

E’ quanto comunica il Comune di Siena in una nota in cui si precisa che gli anziani del Butini Bourke «avevano finito la vaccinazione con Pfizer a inizio febbraio e non presentano sintomi della malattia» e «sono stati immediatamente isolati». Tutti gli ospiti della residenza verranno sottoposti a nuovo test sabato 13 marzo.

Visite sospese per i familiari

«Quello che ci fa ben sperare, è che tutti gli ospiti positivi siano asintomatici, dimostrazione del fatto che il vaccino dimostra una buona efficacia» spiega Mario Valgimigli, presidente Asp Città di Siena. Sospese al momento le visite dei familiari in tutte e due le strutture. Resta la possibilità dei contatti telematci.