FIRENZE – Si chiama “Postcards from Florence” (Cartoline da Firenze) la nuova mostra digitale ideata da Polimoda e online a partire da oggi 21 aprile.

30 giovani creativi provenienti da tutto il mondo, associati ad altrettanti luoghi iconici. Simboli di quella Firenze, portavoce a livello internazionale, di bellezza e cultura. Oltre 150 scatti in bianco e nero accompagnati dalle parole, slogan, poesie e sensazioni degli studenti. Una raccolta curata che racconta la città così come, senza filtri, la vedono e la vivono i giovani oggi. Firenze è arte, storia, eleganza, artigianato, bellezza. Ogni anno giovani da tutto il mondo scelgono il capoluogo toscano per approfondire la propria formazione culturale, apportando un prezioso contributo di internazionalità e una sfaccettatura contemporanea e multiculturale alla vita sociale cittadina. Firenze ti entra nel cuore, diventa parte della crescita formativa dei giovani studenti, si fonde con il background culturale in un métissage tra passato e futuro. Firenze è da sempre parte integrante del dna di Polimoda, e gli studenti di Polimoda diventano sempre più parte integrante della vita cittadina.

La mostra

Scatti suggestivi realizzati nel corso di un 2020 sospeso. Frammenti di una città semideserta, silenziosa, che nasconde i volti di studenti immersi in una nuova didattica a distanza. Ritmi scanditi da lezioni online. La paura che si fonde all’orgoglio e al desiderio di ripartire, di affermare un sogno. Sguardi di giovani fieri, provenienti da diverse nazionalità. Unici e bellissimi nella loro diversità, immersi in quelle strade e nelle piazze che sono diventate la loro seconda casa. Protagonisti assoluti sono gli studenti di Polimoda, immortalati insieme alla storia della città, a quei luoghi che hanno visto il Rinascimento fiorentino e che sono pronti oggi a diventarne una nuova culla.

I luoghi

Piazza del Duomo, Ponte Vecchio, Loggiato degli Uffizi, Piazza della Signoria, Piazza della Repubblica, Santa Maria Novella, Piazza della Santissima Annunziata, Piazza Santa Croce, Piazza dei Ciompi, Piazza Pitti, Piazza e Mercato di San Lorenzo, Piazza Strozzi, Villa Bardini, Museo Marino Marini, San Miniato al Monte, Porta San Niccolò e Rampe del Poggi, Piazza del Carmine, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Giardino dell’Orticoltura, Giardino delle Rose, Piazza Santa Trinita, Piazza Santo Spirito, Piazza Ognissanti, Mercato del Porcellino, Piazza della Stazione: sono alcune delle location rappresentate negli scatti che riprendono i codici estetici della foto di moda, qui insolitamente utilizzati per raffigurare la realtà, senza filtri o sovrastrutture, in tutta la sua magnificenza. Partendo dalla mappa della città, i visitatori possono spostarsi virtualmente attraverso diverse località fiorentine, lasciarsi trasportare dalle immagini e parallelamente conoscere i ragazzi attraverso i loro ritratti e le loro storie. La piattaforma online include infatti i racconti di auto-scoperta degli studenti, che rivelano le proprie esperienze personali di vita all’estero nella città rinascimentale.