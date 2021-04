FIRENZE – Studenti delle ultimi anni delle scuole superiori alle fermate principali dei mezzi pubblici nella Città metropolitana di Firenze per sensibilizzare i coetanei (soprattutto i più giovani) al rispetto delle regole anti Covid, in modo da permettere la ripresa in sicurezza della didattica in presenza.

Progetto Tutor

È il progetto ‘Tutor’, promosso da prefettura di Firenze, ufficio scolastico territoriale e Città metropolitana. «I tutor – ha detto il sindaco Dario Nardella presentando il progetto – sono già attivi alle fermate principali. Per ora paghiamo solo noi come Città metropolitana perché purtroppo per ora il sostegno economico della Regione è stato sospeso e mi auguro che possa tornare. Così come mi auguro che lo stesso faccia il Governo».

Mascherina Fpp2 ai ragazzi che usano i mezzi pubblici

Tra le iniziative per garantire sicurezza agli studenti «valutiamo la misura della mascherina Fpp2 ai ragazzi che usano i mezzi pubblici: attraverso la rete della protezione civile siamo in grado di distribuirla, è chiaro però che c’è bisogno di un sostegno economico».