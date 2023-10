TERRANUOVA BRACCIOLINI – Prada, l’azienda toscana leader del fashion, firma le tute spaziali degli astronauti che sbarcheranno di nuovo sulla Luna.

La Axiom Space ha scelto la casa di moda per una collaborazione nell’ambito delle missioni Artemis della Nasa che ha affidato a lei la creazione delle tute spaziali in base ad un contratto milionario sottoscritto a Settembre dello scorso anno.

In sostanza l’azienda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli che ha il cuore pulsante a Terranuova Bracciolini, nel Valdarno Aretino, farà da supporto ad Axiom in particolare per la creazione dello strato esterno del vestiario degli astronauti che dovrà sia proteggere le parti interne ma anche rendere agevole la mobilità dei cosmonauti.

