PRATO – L’obiettivo è presentarsi “con un’unica voce per ottenere risposte concrete calate sulla nostra realtà produttiva”. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Prato ha convocato il 9 settembre le categorie economiche e sociali.

Tra le richieste ci sarà quella di confermare in legge di bilancio i 10 milioni per il distretto tessile pratese, ottenuti dal governo Draghi per sostenere gli investimenti delle imprese su innovazione e transizione ecologica. “Al momento non si hanno certezze su tale provvedimento, nonostante le pressioni del territorio al Governo”, hanno dichiarato dal Comune, parlando di dati “estremamente preoccupanti” per il comparto, a indicare che il distretto tessile “sta attraversando una fase di crisi secondo forme e modalità diverse rispetto ad altri settori del sistema moda”.

“C’è la necessità che il distretto si muova in maniera condivisa”, ha affermato l’assessore alle Attività produttive, Benedetta Squittieri, secondo cui “andare uniti anche in altri momenti di crisi ha dimostrato che si possono ottenere risultati importanti”.

