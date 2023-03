SIENA – Drusilla Foer, Carlo Conti, Francesca Reggiani ed ancora grandi nomi del giornalismo e importanti personaggi al Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli, sabato 18 al Teatro dei Rozzi, passerella di star e Vip. 42esima edizione dell’evento che, ideato e a cura di Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini, eleva ancora Siena nei migliori ambienti.

«Il Premio sarà una grande occasione di spettacolo e non solo – dice Maria Pia Corbelli -. È un riconoscimento ambito, negli anni consegnato a personaggi amati dal pubblico: da Paolo Fraiese a Mario Luzi, Emilio Ravel, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, Renzo Arbore. Quando parliamo del Premio Silvio Gigli e Mario Celli c’è grande soddisfazione degli insigniti anche perché ricevono un’opera di valore dell’artista Carlo Pizzichini». «Questo Premio – aggiunge Maurizio Bianchini, conduttore della serata con Maria Pia Corbelli – è dedicato a nomi eccellenti di Siena e dell’Italia: Silvio Gigli, ha scritto pagine della storia della Rai ed è stato la voce del Palio, Mario Celli è stato una prestigiosa penna dello sport. I due premi sono stati riuniti in un unico prestigioso riconoscimento. Sarà l’occasione per uno show in teatro, con musica, ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema, dell’editoria».

Con l’attrice e conduttrice televisiva Drusilla Foer premiata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il conduttore e autore televisivo Carlo Conti, l’attrice e conduttrice Francesca Reggiani al debutto con lo spettacolo ‘Gattamorta’, sul palco saliranno il giornalista e scrittore Marino Bartoletti che riceverà il premio da Alessandro Rossi direttore del settimanale L’Espresso. La giornalista Cristina Manetti, prima donna a ricoprire l’incarico di Capo Gabinetto della Regione Toscana, sarò premiata dal caporedattore della Nazione di Siena Pino Di Blasio; nell’albo d’oro 2023 di questo Premio, la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri, dal 2016 al 2020 corrispondente di Sky Tg24 per il Nord America.

Introdurrà gli ospiti l’attrice Marianella Bargilli, impegnata in teatro con ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, di cui reciterà un breve monologo sul palco del Teatro dei Rozzi. Fra gli ospiti, l’attore e regista Luca Calvani, in questi giorni nelle sale cinematografiche con ‘Il cacio nelle pere’, in cui recita Gianluca Gori, mente e interprete di Drusilla.

Aprirà la serata di gala, patrocinio della Regione Toscana e, anche contributo, del Comune di Siena, il suono dalle Chiarine del Palio. Il programma sarà allietato dai due intermezzi musicali dell’Accademia Chigiana, che anche quest’anno contribuisce alla cerimonia; della cantante Alice Valentini e di una coreografia. Inizio evento ore 18. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro (0577.292265).