SIENA – Un riconoscimento per chi si è distinto nella coltivazione delle radici senesi promuovendone il valore in Italia e nel mondo. Si alza il sipario sulla terza edizione del Premio “Terra di Siena” e primo memorial Giuseppe Bicocchi ideato e organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con Agrisolidarietà Aps Onlus.

La premiazione è in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 18,45 nella Chiesa di Sant’Agostino (Prato di Sant’Agostino, 2). I premi sono stati realizzati dallo scultore Emilio Frati e dai ragazzi diversamente abili affiancati dai maestri d’arte della Cooperativa Riuscita Sociale di Siena.

A precedere la cerimonia (ore 18) il “Concerto di Natale” che, ogni anno, l’Upa Siena organizza per i suoi soci e per la cittadinanza come messaggio beneagurante in vista della festività natalizie. Ad esibirsi l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini con “Canti di Rinascita”, racconto in musica della Natività.