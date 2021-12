SIENA – Premio “Terra di Siena” a Emilio Frati, Maria Grazia Cusi e Luca Venturi. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione e primo memorial Giuseppe Bicocchi, ideato e organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con Agrisolidarietà Aps Onlus, è stato consegnato mercoledì 15 dicembre nella chiesa di Sant’Agostino. A ritirare il riconoscimento dedicato al compianto ex presidente di Upa Siena scomparso nell’agosto di quest’anno è stata la moglie Barbara Bicocchi.

I premi sono stati realizzati dallo scultore Emilio Frati e dai ragazzi diversamente abili affiancati dai maestri d’arte della Cooperativa Riuscita Sociale di Siena.

A precedere la cerimonia il “Concerto di Natale” che, ogni anno, l’Upa Siena organizza per i suoi soci e per la cittadinanza come messaggio beneagurante in vista della festività natalizie. Ad esibirsi l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini con “Canti di Rinascita”, racconto in musica della Natività.

Le motivazioni dei premi

Premio Terra di Siena, consegnato dall’assessore del Comune di Siena Alberto Tirelli, al maestro del marmo Emilio Frati “per l’amore che nutre nei confronti dell’arte e per il suo ruolo di intimo custode di una maestria artigiana che ha reso Siena e la sua immagine uniche al mondo. Restauratore delle tarsie del Duomo e visionario di tutto ciò che riguarda l’imponente e maestosa architettura marmorea, ha messo la sua arte a disposizione del bello e del piacere visivo di concittadini e turisti. Alle sue mani, al suo estro e alla sua creatività un riconoscimento che fa rima con ringraziamento”.

Premio Terra di Siena, consegnato dal Prefetto di Siena Maria Forte, alla direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale Le Scotte di Siena, la professoressa Maria Grazia Cusi “per l’impegno costante in prima linea nella lotta al coronavirus, alla guida di una equipe di giovani che per prima in Toscana, nell’aprile scorso, ha isolato il virus. Nella Siena terra di ricerca, un riconoscimento a chi ha tenuto alto il valore della scienza al servizio del bene comune in un periodo, quello che purtroppo stiamo vivendo, in cui la stessa scienza viene troppo spesso denigrata ed il bene comune troppe volte messo in secondo piano”.

Premio Terra di Siena, consegnato dal Questore di Siena Pietro Milone, al direttore e fondatore del Siena International Photo Awards Luca Venturi “per la lucida follia con cui ha fatto nascere e crescere un premio fotografico ed una rassegna espositiva capaci di attrarre visitatori a Siena da ogni parte del mondo e di portare l’immagine di Siena in tutto il mondo. Un grazie sincero per il travolgente carisma con cui ha creduto in un progetto unico in grado di regalare emozioni senza eguali alla stregua di quella foto vincitrice che colpisce il cuore per spiegarci il reale valore dell’amore”.