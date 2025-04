Tempo lettura: 2 minuti

ROMA – Oltre 100 eventi nei luoghi più suggestivi di Siena e della Toscana, fra i centri più attivi e all’avanguardia del panorama musicale.

E ancora interpreti internazionali; concerti sinfonici e corali, da camera, elettronica; 5 produzioni d’opera, performance multimediali, giovani talenti internazionali, mostre, centinaia di musicisti dal mondo.

Sono alcuni grandi eventi dell’XI Chigiana International Festival & Summer Academy ‘Derive’, dal 9 luglio al 2 settembre, presentato a Palazzo Farnese da Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, Carlo Rossi ,presidente Fondazione Accademia Musicale Chigiana, Piero Alessandro Corsini direttore Rai Cultura. Ernesto Schiavi, direttore Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, Nicola Sani, direttore artistico e Angelo Armiento, direttore amministrativo Chigiana.

«Approfondire Boulez – dice Sani – significa esplorare il suo impegno contro convenzioni, musicali e culturali, chiedendoci se la musica sfidi il tradizionalismo, se innovi nell’arte».

Due mesi di grande musica e 7 percorsi tematici: Special Events, Legends, Today, Opera, Off the wall, Factor, Lounge. Oltre 800 interpreti musicali e 6 formazioni in residenza. Protagonisti interpreti e artisti dal mondo con i giovani talenti della 94a Chigiana Summer Academy: 33 corsi di alto perfezionamento, il numero più alto.

Inaugurazione la Sinfonia n. 6 di Gustav Mahler. XI Chigiana International Festival è anche 5 nuove produzioni d’opera: Hérodiade di Matteo D’Amico; La voix humaine di Poulenc; Il Prigioniero di Dallapiccola, nel 50° anniversario dalla scomparsa del compositore e nell’80° della Liberazione; La Giuditta di Alessandro Scarlatti, 300° dalla scomparsa, in dittico con Medusa di Yann Robin, coproduzione Mozarteum di Salisburgo.

«‘Derive’ omaggia due celebri composizioni di Boulez – sottolinea Sani –. Con la sua immagine grafica, Derive accompagna nell’esplorazione di nuove rotte nel suono, nel tempo e nello spazio».

Oltre 30 prime esecuzioni, quattro commissioni Accademia Chigiana. Ellen Arkbro special guest con Nightclouds. Sinergia con Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura. La mostra ‘NoiSe. Derive’ di Gianluca Codeghini è realizzata con Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. Celebrati 30 anni della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il Festival si conferma di alto standing internazionale: coniuga produzione, formazione e diffusione musicale, riferimento per la crescita professionale dei giovani talenti. Il successo, sul modello sviluppato da Nicola Sani, si deve all’efficace sinergia tra corsi di alta formazione e attività di produzione musicale, di cui gli allievi dei corsi sono parte attiva.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!