SIENA – Una condanna a 6 anni per il calciatore del Genoa Manolo Portanova al processo con rito abbreviato, davanti al gup di Siena. E’ quanto chiesto dal pm Nicola Marini per il giocatore imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 22enne che sarebbe avvenuta a Siena nel maggio 2021.

Stessa pena chiesta per l’altro giovane imputato che ha scelto l’abbreviato. Un terzo indagato ha scelto invece di proseguire l’udienza preliminare. Il Gip Ilaria Cornetti ha deciso di rinviare la Camera di Condiglio per la sentenza al prossimo 6 dicembre.

